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Москва 24

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Общество

10:19

ЦОДД предупредил об осложнении движения на дорогах в вечерние часы

город транспорт дороги общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На дорогах столицы к вечеру вторника, 10 декабря, ожидаются осложнения движения. Ситуация коснется центра Москвы, сообщает столичный Центр организации дорожного движения в своем Twitter-аккаунте.

Также поездки затруднятся на кольцевых и вылетных магистралях в сторону области. В связи с этим автовладельцам порекомендовали воздержаться от движения на личных авто в час пик либо пересесть на метро, МЦК или МЦД.

"Если хотите сегодня везде успеть, то пользуйтесь метро, МЦК и МЦД. Если без машины никак – перенесите поездки на внепиковое время", – говорится в сообщении.

В ЦОДД также предупредили, что предновогодние заторы приближаются. Отмечается, что уже сегодня фиксируется повышенный поток машин, приезжающих из-за МКАД.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать москвичам и гостям столицы во вторник. Отмечалось, что в регионе будет облачно, а также пройдут осадки в виде дождя.

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