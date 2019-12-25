Синоптики прогнозируют новую волну тепла в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новая волна потепления придет в Москву в последние дни декабря, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, в новогоднюю ночь в столице ожидается близкая к нулю градусов температура.

"К сожалению, 30 и 31 декабря будет тепло. Идет очень мощный циклон по северу, поэтому снег, который выпадет в воскресенье, начнет таять в Москве. Температура будет близкая к нулю", – цитирует его Агентство "Москва". При этом синоптик не исключил небольшие осадки в виде мокрого снега.

Он напомнил, что накануне температура была выше нормы на 12 градусов. К выходным она начнет понижаться. В субботу и воскресенье Цыганков пообещал небольшой морозец: ночью – до минус 5 градусов, днем – до минус 3 градусов. В воскресенье температура понизится до минус 7 градусов и выпадет небольшой снег.

В свою очередь, ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, субботу и воскресенье погода будет облачная, местами не исключены осадки в виде снега. "Ляжет ли он на землю – пока сказать сложно, пока еще земля довольно теплая", – сказала она.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вероятность осадков в виде снега в новогоднюю ночь составляет 34%, а температура опустится ниже нуля.

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

