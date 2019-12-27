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Москва 24

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Общество

14:29

Декабрь в Москве стал вторым среди самых теплых за все время наблюдений

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Декабрь 2019 года стал вторым самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что при любых колебаниях температуры текущий месяц останется на второй позиции среди самых теплых декабрей за всю историю наблюдений за погодой в Москве. Первое место остается за декабрем 2006 года.

При этом метеорологи добавляют, что погода в городе начала потихоньку возвращаться к своим нормальным значениям. Уже в эти выходные температура в городе сменится с плюса на минус: в городе будет около -1...-6 градусов.

23 декабря столбики термометров на базовой метеостанции на ВДНХ к 20:00 поднялись до 6,2 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Минувший ноябрь занял 15-е место в рейтинге самых теплых в Москве за последние 140 лет. Среднемесячная температура превысила норму на три значения и составила 1,8 градуса. В целом температура ушедшей осенью превысила среднеклиматическую норму на 2,8 градуса, уступив лишь осени 1974 года 0,1 градуса.

Как считают в Гидрометцентре, уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Температура почти всех месяцев текущего года превышала климатическую норму.

Самым прохладным оказался только июль. В августе температура воздуха соответствовала норме. С начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

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