Психолог рассказал, как встречать Новый год без снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Психолог Сергей Ланг в эфире радио Sputnik рассказал, как вернуть праздничное настроение на Новый год, несмотря на отсутствие снега и теплую погоду.

Специалист отметил, что появление снега на улицах вызывает у людей положительные эмоции, которые заложены в них с детства. Он добавил, что в случае погодных аномалий у людей может наступить депрессия, поскольку возникает определенный когнитивный диссонанс. Создать праздничное настроение позволит новогодняя музыка. Психолог посоветовал слушать песни, которые лучше всего подходят под Новый год.

"Надо украсить свой дом, сменить своей внешний вид. Чтобы побороть депрессию, надо ярче одеваться. Надо пойти на работу не в черном джемпере, а в зеленой или красной кофте", – заключил Ланг.

Ранее россияне раскрыли источники своего новогоднего настроения. Согласно опросу, большая часть респондентов (40%) заявили, что новогоднее настроение им помогают создавать елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах.

