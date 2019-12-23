Психолог рассказал, как создать новогоднее настроение без снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Психолог Анетта Орлова в интервью Москве 24 дала советы о том, как не потерять новогоднее настроение, не смотря на дождливую погоду. По ее словам, в первую очередь надо сказать, что новогоднее состояние заложено в нас в процессе жизни, и поэтому оно приходит не только извне, но и изнутри тоже.

"В идеале хотелось бы, чтобы была морозная погода и было много снега, но так как наш город очень много внимания уделяет новогодним украшениям, даже отсутствие снега компенсируется тем, что новогодняя атмосфера присутствует везде. И важно помнить, что мы сами создаем новогоднее настроение. Поэтому, не взирая на погоду, отсутствие снега и невозможность сделать Деда мороза из нашего детства, люди настраиваются на Новый год", – считает психолог.

Орлова отметила, что что ритм жизни в наше время очень ускоряется и у каждого имеется огромное количество задач под конец года, которые нужно закрыть, причем как в профессиональной, так и в личной сфере, что не хватает времени на то, чтобы уделять много внимания новогодней подготовке. "А подготовка к празднику – это и есть самое большое ощущение праздника", – подчеркнул специалист.





Аннета Орлова психолог Очень важно, чтобы человек так своим временем управлял, чтобы у него осталось время на подготовку подарков, на покупку этих подарков самым дорогим людям, на то, чтобы подумать, за что себя похвалить в прошедшем году. Время, выделенное на все это, и создает новогоднее настроение.

В заключение эксперт добавила, что люди, которые способны сами создавать позитивные эмоции, не смотря на слякоть и отсутствие снега, будут настроены на Новый год.



Ранее стало известно, что неделя в Москве начнется с аномально теплой погоды – до +8 градусов. Примерно такая же погода сохранится и во вторник. В среду в течение суток температура будет колебаться от 0 до +5, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В нынешнем декабре температура соответствует первой декаде апреля. И до 29 декабря снег не прогнозируется. Тенденция к небольшому похолоданию есть только в последних числах декабря.

В отличие от европейской части России в Сибирь пришла настоящая зима. На юге Западной Сибири ожидается -11... -16 градусов ночью и -7... -12 днем. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в первой половине недели пройдет снег, возможны метели. В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области морозы ночью будет около -30 градусов, днем ожидается -20.

На юге Урала очередное похолодание с ночными температурами до -21 градуса, днем прогнозируется -4... -9 градусов. На севере Амурской области ночью градусники покажут до -48 градусов. На юге Якутии ночью и днем – ниже -40, на юге Дальнего Востока

– до -34, днем будет на 10 градусов теплее. В Приморье температура будет колебаться от -8 до -13 градусов.

На понедельник, 23 декабря, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за тумана. Период предупреждения действует до 23:00.

По данным портала "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и "продолжится адвекция теплого воздуха".

При облачной погоде пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит до 8 градусов тепла. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит около 85 процентов.



