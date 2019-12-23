Синоптики рассказали о погоде в России за неделю до Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Неделя в Москве начнется с аномально теплой погоды – до +8 градусов. Примерно такая же погода сохранится и вторник. В среду в течение суток температура будет колебаться от 0 до +5, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В нынешнем декабре температура соответствует первой декаде апреля. И до 29 декабря снег не прогнозируется. Тенденция к небольшому похолоданию есть только в последних числах декабря.

В отличие от европейской части России в Сибирь пришла настоящая зима. На юге Западной Сибири ожидается -11... -16 градусов ночью и -7... -12 днем. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях в первой половине недели пройдет снег, возможны метели. В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области морозы ночью будет около -30 градусов, днем -20.

На юге Урала очередное похолодание с ночными температурами до -21 градуса, днем прогнозируется -4... -9 градусов. На севере Амурской области ночью до -48 градусов. На юге Якутии ночью и днем – ниже -40, на юге Дальнего Востока

– до -34, днем на 10 градусов теплее. В Приморье -8... -13 градусов.

На понедельник, 23 декабря, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Погода потенциально опасна из-за тумана. Период предупреждения действует до 23:00.

По данным метеорологов, предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов.