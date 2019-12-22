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Общество

13:39

Россияне назвали источники своего новогоднего настроения

общество праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жители России раскрыли источники своего новогоднего настроения. Опрос был проведен сервисом покупки билетов Tutu.ru.

Согласно опросу, большая часть опрошенных россиян (40%) заявили, что новогоднее настроение им помогают создавать елки, гирлянды, а также украшения в доме и на витринах.

Покупка новогодних подарков, подготовка стола к празднику и рождественские ярмарки в Европе создают праздничное настроение 6% россиян. А запах мандаринов и новогодние фильмы настраивают на новогодний лад 7% опрошенных.

Меньше всего на новогоднее настроение респондентов способны повлиять бой курантов и ежегодное поздравление президента (4%), брызги шампанского (2%), фейерверки (1%) и выбор костюма на вечеринку (1%).

При этом 21% россиян и вовсе ответили, что не любят Новый год, поэтому атмосферу праздника им создать не поможет ничего.

Ранее стало известно, что чаще всего просят россияне у Деда Мороза. Кроме прочего, в этот список попали роликовые коньки, мобильные телефоны и планшеты.

Опрос показал, какие подарки на Новый год ждут россияне

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