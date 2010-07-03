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Общество

10:10

Эксперты узнали, что родители подарят детям на Новый год

общество праздники дети

Фото: depositphotos/Konstanttin

Эксперты выяснили, какие подарки готовят родители для своих детей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на результаты опроса на портале "Дети Mail.ru".

Наиболее популярным сюрпризом для детей оказались гаджеты. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

"На этот Новый год большинство российских детей просят у Деда Мороза гаджеты – так ответили 41% родителей. На втором месте по популярности идут игрушки (37%), на третьем – развивающие игры и наборы для творчества (23%)", – говорится в сообщении.

Кроме того, мамы и папы намерены дарить своим малышам одежду, атрибутику для спорта, книги, а также подарки деньгами. Отмечается, что родители прислушиваются к своим чадам и выбирают подарки в соответствии с их желаниями.

Также оказалось, что треть россиян планируют новогодние расходы на подарки детям в пределах 2 тысяч рублей, еще треть – до 5 тысяч. До 10 тысяч готовы потратить на новогодние детские подарки лишь 16% жителей страны.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать детский сладкий подарок. В ведомстве порекомендовали покупать сладости в организованных местах и обращать внимание на упаковку и состав.

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