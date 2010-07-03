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Москва 24

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Общество

15:14

Дед Мороз рассказал, что хотел бы подарить Путину

общество праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что хотел бы подарить Владимиру Путину на Новый год здоровья и благополучия. Об этом он рассказал на посвященной подготовке к Новому году пресс-конференции.

"Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент дела государевы вершит, ну а я – сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Дед Мороз до конца года посетит около 50 российских городов. Он отметил, что сам он Новый год будет праздновать в кругу своей сказочной свиты в Великом Устюге.

Со 2 по 30 декабря все желающие смогут отправить письмо Деду Морозу в конверте с созвездиями из Московского планетария. Письмо можно будет написать прямо в планетарии, а также отправить уже подготовленное. Марки и конверты будут продавать в магазине космических сувениров.

До 30 декабря сотрудники Московского планетария будут передавать все письма в отделение "Почты России", откуда они отправятся в Великий Устюг. Послание до резиденции Деда Мороза будет идти от семи до девяти дней.

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