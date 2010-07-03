В Роспотребнадзоре рассказали о выборе сладких подарков

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы по выбору новогоднего сладкого подарка для ребенка. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

"Скоро Новый год, и многие хотят порадовать детей сладкими новогодними подарками. Рекомендуем вам быть очень внимательными при выборе и придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок", – сообщает пресс-служба.

Специалисты ведомства советуют покупать сладкие новогодние подарки в местах организованной торговли. Следует внимательно осмотреть упаковку. На этикетке должны быть указаны все необходимые сведения: наименование, состав, условия хранения, дата изготовления и срок годности.

Кроме того, при выборе подарков стоит отдать предпочтение тем вариантам, в составе которых содержится наименьшее количество пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

При самостоятельной сборке сладкого подарка желательно обратить внимание на наличие в составе кондитерских изделий потенциальных аллергенов. К ним можно отнести ядра абрикосовой косточки и арахис. Использование этих компонентов в детском рационе нежелательно.

"Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5% этанола", – отметили в Роспотребнадзоре.

В состав качественного сладкого подарка стоит включить шоколад, конфеты, вафли, пряники, печенье, мягкий ирис, пастилу, зефир и мармелад.

"Последние два компонента являются наиболее безвредными ввиду меньшего количества сахара по сравнению с другими сладостями. Помимо этого, в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения", – уточнили эксперты.

В то же время, в состав сладостей не должны входить усилители вкуса и аромата, консерванты, синтетические красители, идентичные натуральным ароматизаторы, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Специалисты подчеркивают, что в качестве альтернативы возможно использование натуральных красителей и ароматизаторов.

"В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут обратиться за разъяснениями на Всероссийскую горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров", – резюмировали специалисты.

Последнюю рекомендацию в ведомстве дали относительно хранения сладкого подарка. Так, стоит содержать набор при плюс 15-17 градусах. В противном случае шоколад может покрыться белым налетом.

Ранее эксперт назвала подарки, которые не стоит дарить на Новый год. Консультант по этикету и деловому протоколу объяснила, какие сюрпризы лучше не делать и почему.