Эксперт назвал самые популярные подарки к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россияне предпочитают дарить родным и близким на Новый год парфюмерию и косметику, рассказали News.ru в Гильдии маркетологов.

Отмечается, что также часто дарят различные устройства.

"Это всевозможные гаджеты и аксессуары к ним. Сладости, шоколадные наборы, коробки конфет, но это больше женщинам. Алкоголь – это больше мужчинам. Одежда, аксессуары. Украшения", – рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

По его словам, детям чаще всего дарят игрушки. А ребятам постарше – мобильные телефоны и аксессуары к ним, развивающие и компьютерные игры.

Как стало известно ранее, больше половины опрошенных россиянок (58%) намерены выделить на покупку подарков до 5 тысяч рублей (46% среди мужчин). Больше этой суммы готовы потратить только 34% опрошенных женщин и 48% респондентов-мужчин.

Порядка 27% участников опроса планируют дарить своим супругам ювелирные украшения, 23% – аксессуары, косметику и парфюмерию. Также в списке популярных подарков оказались электроника и гаджеты (20%).

Также эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе новогоднего подарка для детей в магазине. Специалисты отметили, что конфеты не приносят пользы из-за отсутствия витаминов, клетчатки и других важных составляющих. При этом конфеты имеют высокую калорийность.

