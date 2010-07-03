Эксперты выяснили, сколько денег россияне потратят на новогодние подарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщины в России планируют потратить на новогодние подарки меньше денег, чем мужчины. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на соответствующее исследование Mail.ru Group.

Больше половины опрошенных россиянок (58%) намерены выделить на покупку подарков до 5 тысяч рублей (46% среди мужчин). Больше этой суммы готовы потратить только 34% опрошенных женщин и 48% респондентов-мужчин.

Порядка 27% участников опроса планируют дарить своим супругам ювелирные украшения, 23% – аксессуары, косметику и парфюмерию. Также в списке популярных подарков оказалась электроника и гаджеты (20%).

Своим родителям россияне подарят сувениры (29%), косметику и парфюмерию (27%), бытовую технику (22%). Для детей самыми популярными подарками оказались не только детские товары, но и электроника.

Ранее эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе новогоднего подарка для детей в магазине. Специалисты отметили, что конфеты не приносят пользы из-за отсутствия витаминов, клетчатки и других важных составляющих. При этом конфеты имеют высокую калорийность.

