Названы подарки, которые не стоит дарить на Новый год

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Вопрос выбора новогодних подарков крайне остро встает в преддверии праздника. Эксперт объяснила, какие сюрпризы лучше не делать и почему. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, на что с пользой можно потратить деньги, выбирая подарки для близких на Новый год.
По ее словам, не стоит выбирать слишком дорогие презенты, так как высокая стоимость может поставить человека, кому предназначается подарок, в неловкое положение. Это будто вынуждает его сделать ответный щедрый жест.
Также не лучшей альтернативой подарка будет и сертификат в магазин или абонемент в тренажерный зал. Николаева считает, что сам по себе сюрприз не должен "кричать" о своей стоимости, а на сертификатах чаще всего прописывается конкретный ценник.
В эту же категорию входят так называемые подарки деньгами. Сам по себе факт дарения денег свидетельствует о неприличии и намекает на то, что тот, кто дарит подарок, явно не хотел заниматься его выбором и поиском. В случае же если сам человек просит "скинуться" ему на подарок материально, важно преподносить деньги в конверте и крупными купюрами.
Сюрпризы своими руками всегда очень ценны, однако не нужно возлагать на них больших надежд. Неудачный handmade, который далек от идеала, не обрадует того, кому он предназначен, а потому лучше воздержаться от подобной идеи.
В том случае, если подарки предназначаются детям, к родителям которых вы идете в гости, важно помнить, что не следует дарить игрушки, которые издают громкие звуки, поскольку лишний шум будет раздражать всех окружающих и не принесет радости.
Банальные презенты типа шампуней, гелей для душа и наборов мыла также не станут достойным новогодним подарком. Кроме того, подарком не является и открытка, какой бы красивой и расписной она ни была. В данном случае она скорее будет приятным дополнением к основному сюрпризу.
Помимо этого, необходимо помнить об упаковке подарков. Тут важно не перестараться с "оберткой", так как коробка может превзойти само содержимое, что, скорее всего, расстроит человека.
Ранее были названы самые популярные подарки к Новому году. В него вошли парфюмерия, косметика и различные гаджеты.
Сколько россияне потратят на новогодние подарки
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