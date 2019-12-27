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Общество

09:51

Похолодание и дожди со снегом придут в выходные

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Небольшое похолодание с осадками в виде дождей и мокрого снега ожидает москвичей в последние выходные декабря. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные центра погоды "Фобос".

В субботу в столице будет облачно. Ожидается дождь с мокрым снегом. Температура воздуха понизится до 2 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура составит минус 5 градусов. Днем будет облачно с небольшими прояснениями. По прогнозам синоптиков, 1 января в Москве установится снежный покров до 3 сантиметров.

Ранее исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что вопрос снега остается главной погодной интригой новогодней ночи в Москве. 30 декабря в столице ожидается температура воздуха ниже нуля и умеренный снег, однако с 31 декабря начинается повышение температуры.

Как считают в Гидрометцентре, уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. С начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Синоптики не могут составить прогноз на новогоднюю ночь в столице

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