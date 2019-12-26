Синоптики назвали главную интригу новогодней ночи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос снега остается главной погодной интригой новогодней ночи в Москве. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что 30 декабря в столице ожидается температура воздуха ниже нуля и умеренный снег.

"Главная интрига заключается в том, сохранится ли он дальше, потому что 31 декабря начинается повышение температуры", – цитирует его РБК.

Специалист уточнил, что в последний день декабря воздух в Москве прогреется до 2 градусов. Согласно первоначальным прогнозам, снег в новогоднюю ночь будет лежать, однако сейчас точность таких прогнозов составляет 65%.

По прогнозу ведущего сотрудника центра погода "Фобос" Михаила Леуса, 31 декабря в Москве ожидается сильный порывистый ветер, плюсовая температура воздуха и небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал про новую волну потепления, которая придет в Москву в последние дни декабря. В новогоднюю ночь в столице ожидается близкая к нулю градусов температура.

Как считают в Гидрометцентре, уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. С начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

