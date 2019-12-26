Синоптики рассказали о погоде в четверг в столице

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в столице в четверг, 26 декабря. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Согласно прогнозам, в Москве установится облачная погода, существенных осадков не ожидается. Воздух в регионе прогреется до 3 градусов тепла.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – до плюс 3. Ветер юго-восточного направления 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице по-прежнему будет биотропный характер погоды с выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Кроме того, синоптики предупреждают о неустойчивом геомагнитном фоне.

Уточняется, что такая погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В частности, такие условия осложнят нормальное состояние лиц с сосудистыми нарушениями, психоэмоциональными и вегетативными расстройствами.

Ранее метеорологи спрогнозировали новую волну тепла в новогоднюю ночь. Так, в праздник в столице ожидается близкая к нулю градусов температура.