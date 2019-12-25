Москвичей предупредили о сильном тумане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Туман с видимостью 200-500 метров сохранится в столице до 10:00 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

В связи с туманом в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

Водителям рекомендовали снизить скорость и соблюдать дистанцию с транспортным средством, идущим впереди. Также автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, а пешеходам – прикреплять к одежде светоотражающие фликеры. При этом в ближайшие дня осадков не ожидается.

Как сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю".

"В воскресенье тоже небольшой снег, но опять не тот, который можно ассоциировать со снежной зимой. А вот в понедельник снег уже более заметный. И вот он уже действительно укроет землю", – отметил он.

Вильфанд отметил, что пока сложно говорить, продержится ли снег до Нового года.

Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.

