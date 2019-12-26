Туманы сохранятся в Москве до выходных

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В столице туманы сохранятся до субботней ночи, когда в городе начнется похолодание, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра "Фобос" Михаил Леус.
"Туманы вызваны поступлениями теплого воздуха с Атлантики. Эти воздушные массы сталкиваются с более холодным воздухом, который восточнее Москвы находится. Теплый воздух поступает на более холодную поверхность, конденсируется, образуется туман", – пояснил синоптик.
Леус отметил, что днем видимость в городе улучшится, однако к вечеру вновь сгустится туман.
"По нашим расчетам, ближайшей ночью в пятницу в первой половине дня туманы еще будут. А вот в ночь на субботу мы ожидаем, что туманов не будет. Температура воздуха станет уже более низкой, и приток тепла заканчивается", – отметил Леус.
По его словам, самым холодным днем на этой неделе будет воскресенье.
Ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в субботу может выпасть небольшой снег, который "слегка покроет землю".
"В воскресенье тоже небольшой снег, но опять не тот, который можно ассоциировать со снежной зимой. А вот в понедельник снег уже более заметный. И вот он уже действительно укроет землю", – отметил он.
Гидрометцентр предполагает, что уходящий 2019 год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. По информации синоптиков, с начала декабря средняя температура превосходит норму на 6,5 градуса, а с начала года – на 2,7 градуса.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что теплый декабрь не связан с глобальным потеплением. Следующий декабрь необязательно будет теплее нынешнего, отметил он. Прогнозы погоды возможны только на очень короткое время, напомнил специалист.
Желтый уровень опасности объявлен в столице в четверг
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