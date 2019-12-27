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Общество

07:52

Синоптики рассказали о погоде в пятницу

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Синоптики рассказали, какую погоду ожидать в пятницу, 27 декабря, в Москве. Об этом информирует портал "Метеоновости".

Так, в столице установится облачная погода, осадков не ожидается. Регион будет находиться в теплом секторе циклона.

"Максимальная температура воздуха в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер северо-восточный, 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, атмосферное давление установится в середине дня на отметке в 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 85%.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует до 13:00 субботы.

В связи с этим в ЦОДД призвали водителей держать дистанцию на дорогах. Специалисты центра предупредили москвичей о гололеде и тумане в пятницу в течение всего дня.

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