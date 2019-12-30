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14:43

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Вильфанд спрогнозировал "анеморумбометрическую пилу" в Москве

"Анеморумбометрическая пила" приближается к Москве
общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшее время в Москве установится "анеморумбометрическая пила". Об этом сообщает Агентство "Москва"со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Ряд метеорологов для привлечения внимания создали такой термин – барическая "пила". Я бы предложил придумать новый термин – "анеморумбометрическая пила". Анемо – характеризует скорость ветра, румбо – направление", – сказал Вильфанд, добавив, что в ближайшее время порывы ветра в городе могут доходить до 18 метров в секунду.

По данным синоптика, в столице будет меняться и атмосферное давление: сегодня оно может упасть на 25 миллиметров ртутного столба. Он пояснил, что давление будет в ближайшие шесть-семь дней колебаться, однако это не скажется на самочувствии горожан, добавляет специалист.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 31 декабря.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

"Погода": желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

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