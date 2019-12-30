Столичные энергетики обеспечат стабильную работу в новогодние праздники

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Столичные энергетики обеспечат надежное снабжение потребителей теплом, горячей водой и электричеством во время новогодних праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МОЭСК.

Отмечается, что в оперативную готовность приведены 443 бригады и 2,7 тысячи единиц спецтехники, включая и резервные источники питания. В случае аварийных ситуаций электроэнергия будет оперативно подаваться на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона.

Кроме того, в компании будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала. Наиболее пристальное внимание в праздничные дни будет уделено электроснабжению мест проведения массовых мероприятий, жилищного фонда, а также работе уличного освещения и внешней иллюминации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте в московской энергетике. Он уточнил, что технология, основанная на использовании сверхпроводников, была создана в одном из технопарков столицы.

