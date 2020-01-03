Синоптики пообещали снежный покров в Москве на Рождество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в столичном регионе на Рождество, а высота снежного покрова составит около 5-7 сантиметров.

Как сообщает центр погоды "Фобос", в канун праздника погоду в столице обусловит скандинавский циклон. В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с непродолжительными прояснениями.

В сочельник пройдет небольшой снег. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью температура составит от минус 6 до минус 9 градусов, днем – до 6 градусов мороза.

Гидрометцентр ранее продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве до 21:00 4 января из-за гололедицы и ветра.