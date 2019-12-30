Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:19

Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В январе погода на большей части территории России будет теплее месячной нормы. Метеорологи называют такую погоду "красной". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия", – сообщил метеоролог.

Он добавил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

По словам Вильфанда, среднегодовая температура в 2019 году оказалась самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России.

Он отмечал, что в Москве среднегодовая температура будет самой высокой – 7,6–7,7 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. При этом инструментальные наблюдения за погодой на территории страны ведутся с 1891 года, а в Москве – с 1879 года.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 31 декабря.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

"Погода": желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика