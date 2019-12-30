Вильфанд пообещал россиянам "красный" январь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В январе погода на большей части территории России будет теплее месячной нормы. Метеорологи называют такую погоду "красной". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия", – сообщил метеоролог.

Он добавил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

По словам Вильфанда, среднегодовая температура в 2019 году оказалась самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России.

Он отмечал, что в Москве среднегодовая температура будет самой высокой – 7,6–7,7 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. При этом инструментальные наблюдения за погодой на территории страны ведутся с 1891 года, а в Москве – с 1879 года.

Ранее Гидрометцентр объявил в городе желтый уровень погодной опасности. Предупреждение об опасной погоде действует до 06:00 31 декабря.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

