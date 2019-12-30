Уходящий год стал самым теплым в России более чем за 100 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднегодовая температура в 2019 году оказалась самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в Москве среднегодовая температура будет самой высокой – 7,6–7,7 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда. При этом инструментальные наблюдения за погодой на территории страны ведутся с 1891 года, а в Москве – с 1879 года.

Вильфанд добавил, что погода в январе также будет теплой. "Еще теплый прогноз на январь. Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит ожидается теплая аномалия", – цитирует специалиста "Интерфакс".

Он добавил, что температура ниже нормы ожидается в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

Ранее сообщалось, что до утра вторника, 31 декабря, в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Погода будет потенциально опасна из-за ветра скоростью 13–18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, утром 1 января в Москве будет отрицательная температура. Холодная погода продержится до ночи на 2 января. Столбики термометров опустятся до 7–8 градусов со знаком минус. Зато уже днем температура начнет повышаться.

В период с 1 по 10 января сильных осадков не прогнозируется, однако временами будет идти снег. Наиболее интенсивные морозы возможны после 7 января. Похолодает примерно до 6–8 градусов.

