Ночь на Рождество в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за последние 20 лет. Об этом сообщает портал "Метеовести".

Столбики термометров опустились до -2,2 градуса. Самой теплой с начала XIX века была рождественская ночь 2012 года, тогда температура воздуха составила +1,2 градуса.

Синоптики отметили, что в 2017 году в Москве в ночь на 7 января температура воздуха опустилась до почти -30 градусов. Всего в этом веке ниже -20 градусов температура воздуха в столице фиксировалась в 2017, в 2015, 2003 и 2002 годах.

Ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первый рабочий день в этом году москвичей ждут небольшая оттепель, порывистый ветер, мокрый снег и гололедица.

Синоптик подчеркнул, что уже 8 января из-за теплого фронта увеличится скорость ветра до 15 метров в секунду, а 9 января порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.

По его словам, в первый рабочий день в городе установится оттепель. Днем температура воздуха составит +2 градуса, по области столбики термометров дойдут до +3 градусов.

Метеоролог также отмечал, что на всю территорию России пришла аномально теплая погода. Вильфанд подчеркнул, что на европейской территории температура на шесть–восемь градусов выше нормы, а на азиатской от восьми до 20 аномалия.

По его словам, наиболее сильные аномалии ожидаются в Красноярском крае и Якутии. Синоптик отметил, что такая погода связана с атлантическим воздухом, который приходит уже второй раз в Россию.

