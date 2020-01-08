Жителей столицы предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

Отмечается, что предупреждение сохранит актуальность до вечера 9 января.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 23:00 9 января", – говорится в сообщении.

Также желтый уровень введен в Москве и Подмосковье на период с 21:00 8 января до 21:00 9 января из-за налипания мокрого снега и порывистого ветра.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на 8 января в Москве. Сообщалось об осадках в виде снега и понижения температуры до минус 4 градусов.

Ночь на Рождество же в Москве стала одной из самых теплых за 20 лет. Столбики термометров опустились до минус 2,2 градуса.

В связи с этим климатолог предупредил россиян о последствиях погодных аномалий. По его словам, в настоящее время происходят серьезные изменения климата.