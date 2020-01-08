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Москва 24

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Общество

08:03

Синоптики спрогнозировали погоду на 8 января в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в среду, 8 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что в течение дня следует ждать небольшие осадки в виде снега.

"Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 1 до 1 градуса тепла, по области от минус 4 до плюс 1 градуса", – говорится в сообщении.

Дополнительно уточняется, что будет дуть юго-западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду.

Специалисты подчеркивают, что атмосферное давление будет выше нормы. Это может неблагоприятно сказаться на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эксперты не исключают возможности появления у метеозависимых граждан головной боли, сердечных недомоганий, шума в ушах.

Кроме того, в регионе наблюдается повышенная влажность воздуха. Это может вызвать обострения у людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхов и легких.

Ранее климатолог напугал россиян последствиями погодных аномалий. По его словам, в настоящее время происходят серьезные изменения климата.

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