Синоптики дали прогноз на первый рабочий день в 2020 году. Сообщается, что сегодня и завтра специалисты ожидают в центральном регионе около ноля градусов.

При этом будет дуть порывистый ветер до 17 метров в секунду. В связи с этим синоптики попросили москвичей соблюдать осторожность.

Отмечается, что проблемы ждут и автомобилистов. В столице ожидается мокрый снег и гололедица. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".