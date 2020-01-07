Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января 2020, 15:15

Общество

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день в 2020 году

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день в 2020 году

Блогер Альфредо Аудиторе разбросал деньги в торговом центре

В Щелкове живет семья с 11 детьми

Роскачество установит национальные стандарты для производителей шпрот

Синоптики рассказали москвичам о погоде в первый рабочий день года

"Сеть": "Один дома" 30 лет спустя и нападение медведя на автомобиль

Телеканал Москва 24 подводит итоги 2019 года

Жириновский на Красной площади раздал деньги "крепостным и холопам"

В ОАЭ одобрили идею выдавать туристам визы на пять лет

В храме Христа Спасителя этой ночью собрались несколько тысяч верующих

Синоптики дали прогноз на первый рабочий день в 2020 году. Сообщается, что сегодня и завтра специалисты ожидают в центральном регионе около ноля градусов.

При этом будет дуть порывистый ветер до 17 метров в секунду. В связи с этим синоптики попросили москвичей соблюдать осторожность.

Отмечается, что проблемы ждут и автомобилистов. В столице ожидается мокрый снег и гололедица. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".

Читайте также
общество погода город видео Станислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика