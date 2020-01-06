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Общество

20:57

В Чечне обеспокоились поведением блогера, раскидавшего деньги в толпу

общество

Фото: соцсети

Поведение блогера, который бросал деньги в толпу в Волгограде, вызывает беспокойство у руководства Чечни. Об этом заявил представитель главы Чечни в Южном федеральном округе (ЮФО) Руслан Гончаев.

Он уточнил, что блогер является сыном общественного помощника руководителя представительства Чеченской республики в Волгоградской области.

Гончаев подчеркнул, что не поддерживает такую акцию, поскольку она не соответствует "российским традициям". "Если бы он поехал в детский дом и дал бы эти 200 тысяч. Я бы поддержал, может, рядом встал", – цитирует его РИА Новости.

Ранее блогер "Альфредо Аудиторе" написал на своей странице в Instagram, что раскидает 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местных СМИ, когда мужчина стал бросать бумажные купюры в людей, началась давка.

Позднее в ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что нарушений общественного порядка в ходе проведения этого мероприятия зафиксировано не было.

6 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – комментировал происходящее политик. Его слова вызвали неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

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