Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

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Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев объяснил поступок своего сына-блогера Альфредо Аудиторе, который ранее осыпал толпу деньгами. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Альфредо раскидал в толпу деньги для того, чтобы люди смогли в праздники купить подарки своим близким и себе. Он также добавил, что в данном поступке сына не видит ничего плохого, в ином случае отговорил бы его от этого.

Носаев подчеркнул, что его сын работает в московской компании, которая активно сотрудничает с блогосферой, и она выделила Альфредо деньги на эту акцию.

"Фирма выделила деньги <...> чтобы они (подписчики блогера. – Прим. ред.) смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей", – объяснил Носаев.

В свою очередь, представитель главы Чечни в Южном федеральном округе (ЮФО) Руслан Гончаев обеспокоился таким поведением блогера. Гончаев подчеркнул, что не поддерживает такую акцию, поскольку она не соответствует "российским традициям".

Ранее блогер Альфредо Аудиторе написал на своей странице в Instagram, что раскидает 200 тысяч рублей возле одного из торговых центров Волгограда. По информации местных СМИ, когда мужчина стал бросать бумажные купюры в людей, началась давка.

Позднее в ГУ МВД по Волгоградской области отметили, что нарушений общественного порядка в ходе проведения этого мероприятия зафиксировано не было.

6 января лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги на Красной площади. "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы", – комментировал происходящее политик. Его слова вызвали неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

