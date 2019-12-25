Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:46

АТОР прогнозирует незначительный спрос на популярные направления в 2020 году

общество туризм

Фото: depositphotos/slava296

Туроператоры прогнозируют незначительное увеличение спроса туристов на популярные направления 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Это all inclusive, семейный отдых, Турция, Таиланд, частично Греция. Здесь мы видим наименьшую тенденцию к изменениям", – рассказала Ломидзе.

Она добавила, что сейчас в большей степени стоит говорить о перераспределении спроса в силу экономических обстоятельств. Ломидзе пояснила, что речь идет о тех туристах, которые ранее были в среднем ценовом сегменте, а сейчас перешли в бюджетный.

"То есть мы ожидаем увеличения спроса, пусть и не очень значительного, в массовом сегменте", – сказала Ломидзе.

Она добавила, что тенденцией следующего года будет увеличение количества доли онлайн-агентств на российском рынке. По ее словам, турист сможет самостоятельно забронировать пакетный тур онлайн.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год.

На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика