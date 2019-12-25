АТОР прогнозирует незначительный спрос на популярные направления в 2020 году

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Туроператоры прогнозируют незначительное увеличение спроса туристов на популярные направления 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

"Это all inclusive, семейный отдых, Турция, Таиланд, частично Греция. Здесь мы видим наименьшую тенденцию к изменениям", – рассказала Ломидзе.

Она добавила, что сейчас в большей степени стоит говорить о перераспределении спроса в силу экономических обстоятельств. Ломидзе пояснила, что речь идет о тех туристах, которые ранее были в среднем ценовом сегменте, а сейчас перешли в бюджетный.

"То есть мы ожидаем увеличения спроса, пусть и не очень значительного, в массовом сегменте", – сказала Ломидзе.

Она добавила, что тенденцией следующего года будет увеличение количества доли онлайн-агентств на российском рынке. По ее словам, турист сможет самостоятельно забронировать пакетный тур онлайн.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год.

На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург.

