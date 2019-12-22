Жители России стали меньше путешествовать

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Сократилась средняя продолжительность путешествий россиян. Об этом информирует "Газета.ру".

Для анализа был взят период за последние пять лет. Оказалось, что россияне стали намного меньше путешествовать.

Так, число дней, отведенных на отдых по России, сократилось с девяти до семи. На заграничные же путешествия туристы стали отводить всего одиннадцать дней вместо тринадцати, как ранее.

Кроме того, было установлено, что все чаще путешествия планируются заранее. Отмечается, что глубина бронирования билетов на рейсы возросла до 14 дней при показателе в 11 по России и с 22 до 26 дней при покупке билетов за рубеж.

Ранее стало известно, какой день в столичных аэропортах окажется самым загруженным. Сообщалось, что в эти сроки из Москвы улетят примерно на 63% больше человек, чем в обычный день.