Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:17

Жители России стали меньше путешествовать

общество досуг

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Сократилась средняя продолжительность путешествий россиян. Об этом информирует "Газета.ру".

Для анализа был взят период за последние пять лет. Оказалось, что россияне стали намного меньше путешествовать.

Так, число дней, отведенных на отдых по России, сократилось с девяти до семи. На заграничные же путешествия туристы стали отводить всего одиннадцать дней вместо тринадцати, как ранее.

Кроме того, было установлено, что все чаще путешествия планируются заранее. Отмечается, что глубина бронирования билетов на рейсы возросла до 14 дней при показателе в 11 по России и с 22 до 26 дней при покупке билетов за рубеж.

Ранее стало известно, какой день в столичных аэропортах окажется самым загруженным. Сообщалось, что в эти сроки из Москвы улетят примерно на 63% больше человек, чем в обычный день.

30 декабря станет самым напряженным днем для аэропортов и вокзалов

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика