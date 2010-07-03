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Общество

15:31

Названа средняя стоимость новогодней путевки на человека

общество досуг

Фото: depositphotos/rudakova

Специалисты подсчитали среднюю стоимость путевки на популярные направления в новогодние праздники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Так, средний ценник оказался равен 75 тысячам рублей на человека по показателю "все включено".

"Если по акциям раннего бронирования минимальная стоимость новогоднего тура на человека начиналась примерно от 45 тысяч рублей на экзотические направления, то сейчас, так как акция раннего бронирования уже закончилась, минимальная цена тура составляет 90 тысяч рублей", – пояснила Ломидзе.

По ее словам, наиболее популярными направлениями для путешествия на Новый год стали Таиланд, Куба и ОАЭ. Кроме того, в топ стран для новогодних поездок вошла Турция. Горнолыжные же курорты, напротив, утратили динамику.

Ранее выяснилось, что россиянам нравится отмечать Новый год в Таиланде. Страна оказалась лидером среди зарубежных направлений для отдыха в новогодние каникулы.

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