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Общество

18:38

Горнолыжный сезон на "Розе Хутор" откроется на неделю раньше

общество туризм

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Горнолыжный сезон "Роза Хутор" в Сочи начнет свою работу на неделю раньше – 13 декабря – в связи с хорошей погодой и обилием снега, сообщает News.ru.

До 19 декабря на курорте будет действовать специальный тариф "Первый снег" на ски-пассы. Официальное открытие сезона намечено на 21 декабря.

В день открытия выступит спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева, гостям представят новое развлечение – RosaQuest. Впервые в этом сезоне гости "Розы Хутор" смогут использовать около 177 километров трасс благодаря внедрению единого ски-пасса.

Ранее сообщалось, что Крым, Москва и Краснодарский край вошли в число наиболее популярных направлений на новогодние праздники.

По данным АТОР, среди других популярных российских направлений оказались города Золотого кольца, Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг и кавказские Минеральные Воды.

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