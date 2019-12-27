Российские туристы стали заранее готовиться к весенним каникулам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Российские туристы стали чаще покупать авиабилеты за несколько месяцев до отпуска. Стремление сэкономить объясняется ростом цен на перелеты. Об этом сообщает газета "Известия".

По подсчетам экспертов, средняя стоимость авиабилетов на рейсы по России увеличилась на 6%, по международным направлениям – на 4%. Цены в рублях выросли на размер инфляции, а повышение цен в валюте туроператоры связывают с ростом спроса на билеты в период новогодних праздников.

В десятку наиболее популярных направлений попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону, Прага, Минеральные Воды, Бангкок и Рим.

Как отметил глава конкурса "Мастера гостеприимства" Евгений Малыгин, туристы отказываются от типовых маршрутов и экскурсий, поэтому интерес к пакетным предложениям все больше снижается, а роль авторских туров, напротив, растет.

Эксперты советуют россиянам задуматься о покупке билетов на майские праздники еще зимой. Наиболее привлекательные предложения разбирают за полгода.

Ранее сообщалось, что в России с 2021 года заработает новый единый реестр турагентов. Для всех турагентов включение в реестр станет обязательным и бесплатным. Данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отображаться в базе.

