Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:14

В АТОР назвали "революционным" введение электронных виз

общество технологии туризм

Фото: depositphotos/Maximkostenko

Исполнительный директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе назвала грядущее появление электронных виз по всей России "революционным".

"Для нашего рынка это очень важная, фактически революционная история", – цитирует ее ИА "НСН".

По словам Ломидзе, введение электронных виз в стране гарантирует рост спроса. Даже согласно пессимистичным прогнозам аналитиков, он может превысить более 30% по предварительному списку из 53 стран, объяснила она. Среди них есть азиатские и европейские страны, уточнила исполнительный директор АТОР.

По ее мнению, 2020-й должен стать годом активного информирования мирового сообщества о том, что в Россию можно будет приехать по электронной визе. По Санкт-Петербургу, где эксперимент стартовал в октябре 2019 года, такой кампании не было. Однако даже без нее прирост составил 26 тысяч туристов к середине ноября, добавила Ломидзе.

Сейчас формат электронных виз тестируется в нескольких регионах и городах России. Результаты эксперимента первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов оценил как хорошие.

Электронные визы применяются в регионах Дальнего Востока и в Калининградской области. С октября это также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика