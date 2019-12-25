В АТОР назвали "революционным" введение электронных виз

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Исполнительный директор Ассоциация туроператоров России Майя Ломидзе назвала грядущее появление электронных виз по всей России "революционным".

"Для нашего рынка это очень важная, фактически революционная история", – цитирует ее ИА "НСН".



По словам Ломидзе, введение электронных виз в стране гарантирует рост спроса. Даже согласно пессимистичным прогнозам аналитиков, он может превысить более 30% по предварительному списку из 53 стран, объяснила она. Среди них есть азиатские и европейские страны, уточнила исполнительный директор АТОР.

По ее мнению, 2020-й должен стать годом активного информирования мирового сообщества о том, что в Россию можно будет приехать по электронной визе. По Санкт-Петербургу, где эксперимент стартовал в октябре 2019 года, такой кампании не было. Однако даже без нее прирост составил 26 тысяч туристов к середине ноября, добавила Ломидзе.

Сейчас формат электронных виз тестируется в нескольких регионах и городах России. Результаты эксперимента первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов оценил как хорошие.

Электронные визы применяются в регионах Дальнего Востока и в Калининградской области. С октября это также Санкт-Петербург и Ленинградская область.