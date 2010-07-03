Электронные визы должны действовать на всей территории РФ – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Механизм электронных российских виз должен охватывать всю территорию страны. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, как передает ТАСС.

"Мы договорились, что с 2021 года электронные визы должны максимально действовать", – заявил представитель кабмина.

По словам Силуанова, сейчас формат электронных виз тестируется в нескольких регионах и городах Российской Федерации. Результаты эксперимента хорошие, а потому существует потенциал применения технологии и по всей стране.

Электронные визы применяются в регионах Дальнего Востока и в Калининградской области. С 1 октября к пилотному проекту также подключили Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

1 марта 2020 года в Москве запустят эксперимент по выдаче паспортов нового образца. Они получат формат материального носителя с электронным чипом.

Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран. Документы были подписаны во время визита президента РФ Владимира Путина в королевство.