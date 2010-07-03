Москва и Эр-Рияд упростили процедуру выдачи виз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительства России и Саудовской Аравии подписали меморандум об упрощении выдачи виз гражданам обеих стран, сообщает РИА Новости.

Также были подписаны меморандум о сотрудничестве в области культуры и меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Документы подписали в ходе визита Владимира Путина в королевство. Эта поездка стала первой с 2007 года.

Запланированы переговоры по десяти проектам, связанным с нефтью и аграрной сферой. Эти переговоры могут обеспечить торговые соглашения на миллиарды долларов.