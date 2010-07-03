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Политика

18:36

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы

политика туризм

Фото: depositphotos/dnaumoid

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы со 2 февраля 2020 года. Это связано со вступлением в силу нового визового кодекса ЕС, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Для получения такой визы необходимо, чтобы имеющаяся у заявителя финская виза на 2 года "была использована по всем правилам без нарушений", уточнили в АТОР.

Сейчас право на пятилетнюю визу Финляндии имеют представители национальных и региональных правительств и парламентов, члены верховных судов, их семьи, а также супруги и дети тех, у кого, помимо российского, есть гражданство ЕС.

Кроме того, с 2 февраля заявители смогут подавать документы на визу за шесть месяцев до предполагаемой поездки, а не за три, как сейчас.

За девять месяцев 2019 года петербургское консульство оформило 535 тысяч виз. Для сравнения, за весь 2018 год было оформлено почти 545 тысяч.

По прогнозам, в текущем году количество заявлений на финский "шенген" в Санкт-Петербурге увеличится примерно на 30% и достигнет 700 тысяч. Срок оформления виз составляет две недели.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия рассчитывает на подписание соглашения о взаимном признании виз с Белоруссией до конца года. По его словам, документ уже готов.

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