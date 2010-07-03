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16:11

Стала известна стоимость визы в Саудовскую Аравию для россиян

туризм

16:11

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Фото: ТАСС/DPA/Oliver Weiken

Туристическая виза для россиян в Саудовскую Аравию будет стоить около 117 долларов, сообщил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.

Оплатить сбор можно будет в электронном виде. Визы выдаются сроком на 12 месяцев и позволят посещать королевство многократно. За одну поездку в стране можно будет находиться не более 90 дней, а общий срок пребывания за год не должен превышать 180 дней.

Посол уточнил, что никаких ограничений для женщин нет. Есть лишь только требование по возрасту – за визой могут обратиться женщины с 18 лет. Тем, кто еще не достиг этого возраста, нужно обязательно сопровождение старшего.

"Мы не политизируем этот вопрос и считаем, что туристические визы нужно выдавать всем гражданам РФ с действующими заграничными паспортами, независимо от вероисповедания, цвета кожи или каких-то личных пристрастий", – цитирует посла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что одна из самых закрытых в мире стран – Саудовская Аравия – начинает выдавать туристические визы. Они будут доступны гражданам любого вероисповедания, но лишь 49 государств. В этом списке оказалась и Россия.

Визы можно получить в аэропортах королевства или в электронном виде. В генеральном управлении по туризму заявили, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из РФ.

Саудовская Аравия будет выдавать туристические визы

Недавно в Саудовской Аравии вступили в силу поправки в закон, которые позволяют взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника, а также играть более значительную роль в семейных делах. Таким образом, закон уравнивает женщин и мужчин в правах.

Женщины также вправе получать загранпаспорта и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

Кроме того, саудовским женщинам теперь разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака. Оповещать о разводе их стали по СМС. Так власти страны намерены бороться с практикой тайного расторжения браков.

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