Женщинам в Саудовской Аравии разрешили самостоятельно выезжать за границу

Власти Саудовской Аравии приняли ряд поправок, уравнивающих права достигших 21 года женщин и мужчин, передает портал News.ru.

В частности, они позволят совершеннолетним девушкам выезжать за границу без разрешения мужчины-опекуна (мужа или родственника-мужчины).

Как сообщает газета Okaz, женщины также получили право получать загранпаспорта и самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка.

Кроме того, саудовским женщинам теперь разрешено официально регистрировать смерть, а также подавать заявление о заключении или расторжении брака.