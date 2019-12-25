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Москва 24

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Общество

15:49

АТОР не видит угрозы срыва полетов в новогодние праздники

туризм общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ассоциация туроператоров России не видит условий для сбоя в графике перевозок российских авиакомпаний во время новогодних праздников. Об этом рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Пока мы не видим ни одного тревожного звоночка, который мог бы сказать о срыве полетных программ на новогодние каникулы", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники. Связано это с отсутствием решений Минтранса по использованию около 30 самолетов. Речь идет о лайнерах, которые отечественные авиакомпании хотели использовать во время новогодних каникул.

Эти самолеты невозможно внести в сертификаты эксплуатантов. В конечном счете такая ситуация может привести к срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников.

В начале декабря аналитики определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась более чем в два раза дешевле, чем в среднем за год.

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