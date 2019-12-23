Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов в новогодние праздники

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объединяющая 27 авиакомпаний РФ, предупредила о срыве программ перевозок в новогодние праздники. Связано это с отсутствием решений Минтранса по использованию порядка 30 самолетов, сообщает "Интерфакс".

Глава АЭВТ Владимир Тасун в обращении к замминистра транспорта Александру Юрчику назвал сложившуюся ситуацию критической.

Отмечается, что Минтранс приостановил процедуру внесения лайнеров перевозчиков в "приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации" ("Передача определенных функций и обязанностей"). Речь идет о тех самолетах, которые авиакомпании планировали использовать во время новогодних каникул.

Поскольку эти самолеты не включили в указанные приложения, воздушные суда невозможно внести в сертификаты эксплуатантов. "Это в конечном счете приведет к массовому срыву программ полетов в пиковые дни новогодних праздников", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону. Цена на билет по этому направлению оказалась на 64% дешевле, чем в среднем за год. На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург.

