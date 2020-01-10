Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение действует до 11:00 11 января.

Кроме того, повышенный уровень опасности ранее был объявлен до 12 января. Это было связано с образованием гололедицы и выпадением снега.

В связи с этим в столичной Госавтоинспекции призвали водителей к внимательности из-за непогоды.

По сообщениям исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Московском регионе будут главенствовать теплые температуры из-за атлантического циклона. Аномальные температурные значения сохранятся как минимум до середины января.