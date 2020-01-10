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Москва 24

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Общество

13:01

Синоптик рассказал, когда закончится "зимняя жара"

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах по-европейски мягкой зимы, установившейся в этом году. Об этом передает ИА "НСН".

По его словам, в стране сложилась такая ситуация, когда теплый атлантический воздух начал формировать погоду в азиатской части страны, что встречается крайне редко.

Вильфанд предположил, что в этом сезоне воздушные атлантические массы оказывают влияние на восточно-сибирский антициклон, чем и обусловлены погодные изменения.

"Центр циклона находится севернее, в Скандинавии и над Северным Ледовитым океаном, а по его южным перифериям идет мощный поток воздушных масс. Мы называем это зональным переносом. Это приводит к тому, что атлантический воздух переваливает через Урал и формирует погоду не только в Западной Сибири, но и в Средней Сибири, то есть в Красноярском крае и Якутии", – пояснил синоптик, отметив, что в сибирском регионе вместо температурных значений в минус 40–50 градусов установилась температура на 15–20 градусов выше нормы.

"Будут похолодания и на европейской территории России – до 15–18 градусов, и на азиатской территории – до своих нормальных значений. Но в целом при осреднении мы прогнозируем что и вторая половина зимы будет теплая", – подвел итог специалист.

Ранее сообщалось, что по-настоящему зимней погоды не стоит ждать в Москве как минимум до 16 января. Мягкие температуры ожидают жителей столицы и на Крещение.

Сугробы в столице превратились в лужи

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