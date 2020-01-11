В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы.

Отмечается, что непогода будет главенствовать в регионе до вечера субботы. В частности, спасатели предупреждают о возможности налипания мокрого снега и образовании на дорогах гололеда.

Синоптики прогнозируют, что в ближайший час в столице пройдет мокрый снег. Такая погода сохранится до 17:00 11 января.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали жителям быть внимательнее на улицах города. Водителей призвали к снижению скорости при движении и увеличению дистанции. Кроме того, им посоветовали избегать внезапных маневров.

Ранее стало известно о том, что датский циклон принесет снегопад в Москву. Сильные осадки ожидались в районе Новой Москвы.

Кроме того, было продлено предупреждение о погодной опасности до 12 января. Это было связано с осадками в виде снега и гололедицей.

В ЦОДД попросили водителей быть осторожнее из-за прогнозируемой непогоды. Специалисты ведомства отметили, что в столицу "идет настоящая зима".