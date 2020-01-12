Синоптики назвали причину аномально теплой зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Причиной теплой зимы в России является глобальное потепление, заявил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В целом, температура повысилась на 2–2,5 градуса примерно за 30 лет именно зимой", – сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, поскольку глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности, то наиболее заметно оно сказывается именно в умеренных и высоких широтах и в зимнее время.

Вильфанд отметил, что специалисты обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские", но утверждать это можно будет после многолетних исследований.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. Это связано с тем, что в стране площадь суши гораздо больше площади воды. Кроме того, климатологи считают, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.