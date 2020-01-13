Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Москве и Подмосковье в понедельник, 13 января. Об этом информирует сайт "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что в первый день рабочей недели ожидается "не по-зимнему теплая и влажная" погода. Вместе с уходом мощного североатлантического циклона во второй половине дня пропадут и осадки.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер западный, 6–11 метров в секунду", – сообщили специалисты.

Уточняется, что в первой половине дня все еще могут пройти небольшие осадки. Атмосферное давление вырастет и днем зафиксируется на значении в 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 80%.

Ранее в ГИБДД призвали москвичей к осторожности из-за гололедицы и сильного ветра. В ведомстве рекомендовали быть внимательными на дорогах.

Синоптики сообщали, что в понедельник в столице будет дуть юго-западный и западный ветер. Его порывы местами могут достигать 17 метров в секунду.