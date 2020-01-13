Морозы могут прийти в Москву в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил Агентству "Москва" о том, что в феврале в Москве могут прийти морозы.

"По прогнозам синоптиков, которые делают долгосрочные прогнозы, в феврале будет температура на полградуса ниже нормы. Мы надеемся, что какие-то морозы будут в феврале. Если ниже нормы, то мы ожидаем хотя бы в течение недели около минус 12", – уточнил он.

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды на крещенскую ночь. Специалисты центра погоды "Фобос" пообещали теплую погоду. В связи с чем москвичам напомнили об опасности выхода на лед и призвали купаться только в специально оборудованных местах.

Кроме того, синоптики уточнили, что на всю предстоящую неделю в Москве установится "европейская" зима.