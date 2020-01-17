Синоптики рассказали, когда в столице похолодает

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице до 18 января включительно сохранится очень теплая погода, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в пятницу был побит рекорд тепла, к часу дня воздух прогрелся до плюс 4,3 градуса.

"Что касается последующих дней, то в субботу и воскресенье температура не достигнет рекордных значений... Поэтому период очень теплой погоды продлится до 18 числа включительно", – сказала Позднякова РИА Новости.

Она уточнила, что начиная с 19 января в столице начнется постепенное понижение температуры, погода будет морозной, со снегом.

Накануне температура воздуха в столице также достигла рекордных значений. Утром 16 января воздух прогрелся до плюс 3,1 градуса. Эти погодные показатели повторили рекорд 1925 года.

Уточняется, что с начала января температура в Москве на 8,9 градуса превышает климатическую норму.

В начале новой рабочей недели воздух днем может прогреться до 4 градусов, местами ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов.

Ранее ученые объяснили, почему климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на планете. Это связано с тем, что в стране площадь суши гораздо больше площади воды. Кроме того, климатологи считают, что в наступившем году увеличится число природных катастроф и повысится среднегодовая температура.

